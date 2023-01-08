الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق والكويت يبحثان توحيد الجهود فى المحافل الإقليمية والدولية

العراق
العراق

بحث الوفد النيابي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، ونظيره الكويتي برئاسة محمد المهان، اليوم الأحد، توحيد الجهود في المحافل الإقليمية والدولية وتعزيز أطر التعاون.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوفد النيابي العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، التقى، اليوم الأحد، الوفد البرلماني الكويتي برئاسة (محمد المهان)، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في ولاية أنطاليا التركية".

وأضاف أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات البرلمانية المشتركة، وتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون النيابي بين البلدين، والاتفاق على توحيد المواقف والجهود في تطوير العمل النيابي ضمن إطار عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخاصة في ما يتعلق برئاسة (العراق) للجنة الشؤون السياسية، ونيابة رئاسة الجمعية، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وتابع أن "الوفد البرلماني الكويتي بارك للعراق نجاحه في استضافة بطولة خليجي 25، متمنياً له الازدهار والاستقرار ومواصلة التقدم والنجاح".

أمير الكويت يهنئ العراق ببطولة خليجي 25

 

 

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أمير الكويت يهنئ رئيس العراق بانطلاق بطولة «خليجى 25»

وكان هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، بانطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة.

وعبر أمير الكويت في برقية التهنئة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023".

وأعرب “الصباح” عن خالص تهانيه لرئيس الجمهورية بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين، مقدرا الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي".

وأشاد أمير الكويت باللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق.

وتمنى "الصباح" في برقيته كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، سائلا المولى تعالى أن يديم على رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.
 

العراق الكويت تعيز التعاون بحث توحيد الجهود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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