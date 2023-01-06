أمير الكويت يهنئ رئيس العراق بانطلاق بطولة «خليجى 25»

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، بانطلاق بطولة خليجي 25 في البصرة.

وعبر أمير الكويت في برقية التهنئة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19يناير 2023".

وأعرب “الصباح” عن خالص تهانيه لرئيس الجمهورية بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين، مقدرا الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي".

وأشاد أمير الكويت باللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق.

وتمنى "الصباح" في برقيته كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، سائلا المولى تعالى أن يديم على رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.



انطلاق بطولة خليجي 25

وأعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، للأوساط الرياضية والعراقيين جميعًا، انطلاق بطولة "خليجي 25".

ورحب "رشيد" في تغريدة له عبر "تويتر"، بالأشقاء في بلدهم الثاني تعزيزاً لعلاقات الصداقة المشتركة"، متقدما بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المستحق للعراق والعراقيين.

وأعرب الرئيس العراقي، عن أمله في أن "تكون هذه البطولة فاتحة خير لاستضافة البطولات الدولية".