الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مروان دماج: الأجهزة المصرية تبدى تعاونًا فى مجال الآثار بخلاف غيرها

مروان دماج، وزير
مروان دماج، وزير الثقافة اليمني

قال مروان دماج، وزير الثقافة اليمني الأسبق، إنه على الرغم من عدم وجود اتفاقيات بين مصر واليمن فيما يتعلق بالجانب الأثري، إلا أن السلطات المصرية خلال توليه حقبة الوزارة أبلغتهم عن ضبط آثار يمنية مهربة عبر مطارها.

مصر عانت كثيرًا من سرقة آثارها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تسليمهم الآثار المهربة وتم عمل اتفاقية حول الآثار، مؤكدًا أن الأجهزة المصرية تبدي تعاونًا كبيرًا في مجال الآثار بخلاف غيرها من الدول، لأن مصر عانت كثيرًا من الأزمة.

وتابع، فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية اليونسكو تفرض على الدول التي لديها آثار تحديات كبيرة جدًا، وهذا نتيجة أن هذه الاتفاقيات لا تنشأ لمصالح الدول، ولكن من قبل المجتمع الدولي الذي لديه مصالح وتاريخ متعلق بهذه الآثار. 

وأشار إلى أن المتحاف المصرية وبعدها العراقية ثم اليمنية هي المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، موضحًا أنه عندما يتم طلب الآثار المهربة يجب أن تكون مسجلة بالسجلات المتحفية، ولكن هناك آثارا يتم تهريبها من مكانها.

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