الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بحث الكثير عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لمعرفة النتيجة المنتظرة بعد تقديمهم للحصول على الكارت وإجراء الكشف الطبي المطلوب منهم للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الكارت لمستحقيه.
 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

تعرف على خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

في هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات الاستعلام والمزايا التي يوفرها الكارت.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول على  الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequesthttps://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

ثم يتم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة  بكتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.
 

المواطنون القادرون على استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

 

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
الإعاقات المتعددة
قصار القامة الطول أقل من 140 سم
أصحاب أمراض الدم المزمن
الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا
اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
اضطراب فرط الحركة
الجذام
متلازمة داون
التوحد
 

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بالرابط كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2022

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

 

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الاحتياجات الخاصة مثل نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي و الإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية، توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة و الإعفاء من المصروفات المدرسية.  
 

استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

 

التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي وتكون بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي

http://pod.mohp.gov.eg/
Register.aspx

 

ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة وهي

الاسم رباعي
رقم البطاقة الشخصية
تاريخ الميلاد 
النوع 
محافظة الميلاد 
الوظيفة 
العنوان 
رقم الهاتف المحمول 

تحديد نوع الإعاقة
 

مع ملاحظة ضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رسالة بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.
 

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

 

صورة من  بطاقة الرقم القومي  على أن تكون سارية

صورة من  المؤهل الدراسي

تقرير  طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

 صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة


 

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تعرف على خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

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الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023





 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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