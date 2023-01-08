الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

بحث الكثير عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لمعرفة النتيجة المنتظرة بعد تقديمهم للحصول على الكارت وإجراء الكشف الطبي المطلوب منهم للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الكارت لمستحقيه.



الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

في هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات الاستعلام والمزايا التي يوفرها الكارت.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول على الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequesthttps://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

ثم يتم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بكتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.



المواطنون القادرون على استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

الإعاقات المتعددة

قصار القامة الطول أقل من 140 سم

أصحاب أمراض الدم المزمن

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل

اضطراب فرط الحركة

الجذام

متلازمة داون

التوحد



مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الاحتياجات الخاصة مثل نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي و الإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية، توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة و الإعفاء من المصروفات المدرسية.



استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي وتكون بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي

http://pod.mohp.gov.eg/

Register.aspx





ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة وهي

الاسم رباعي

رقم البطاقة الشخصية

تاريخ الميلاد

النوع

محافظة الميلاد

الوظيفة

العنوان

رقم الهاتف المحمول

تحديد نوع الإعاقة



مع ملاحظة ضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رسالة بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.



المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023





صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

صورة من المؤهل الدراسي

تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة















