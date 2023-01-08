الآن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023
بحث الكثير عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لمعرفة النتيجة المنتظرة بعد تقديمهم للحصول على الكارت وإجراء الكشف الطبي المطلوب منهم للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الكارت لمستحقيه.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023
في هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات الاستعلام والمزايا التي يوفرها الكارت.
من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول على الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequesthttps://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
ثم يتم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بكتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.
المواطنون القادرون على استخراج كارت الخدمات المتكاملة
أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
الإعاقات المتعددة
قصار القامة الطول أقل من 140 سم
أصحاب أمراض الدم المزمن
الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا
اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
اضطراب فرط الحركة
الجذام
متلازمة داون
التوحد
مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الاحتياجات الخاصة مثل نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي و الإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية، توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة و الإعفاء من المصروفات المدرسية.
استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023
التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي وتكون بتحديد موعد لإجراء الكشف الطبي
http://pod.mohp.gov.eg/
Register.aspx
ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة وهي
الاسم رباعي
رقم البطاقة الشخصية
تاريخ الميلاد
النوع
محافظة الميلاد
الوظيفة
العنوان
رقم الهاتف المحمول
تحديد نوع الإعاقة
مع ملاحظة ضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصلك رسالة بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية
صورة من المؤهل الدراسي
تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة
صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة