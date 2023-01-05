تعرف على خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثيرين عن خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي يقدمها الكارت لمستفيدينه والتي تتمثل في إمكانية الجمع بين معاشين من الدولة وإجراء الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة وتخصيص نسب في الوظائف الحكومية وشقق مشاريع وزارة الإسكان وسيارات طبية معفاة من الضرائب والجمارك.



خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

في التقرير التالي نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم لمن يرغب في الحصول على الكارت والاستفادة منه والفئات المتاح لها استخراجه.



يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

يتم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بكتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب

والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.



الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتاح لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هم:



أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

الإعاقات المتعددة

قصار القامة الطول أقل من 140 سم

أصحاب أمراض الدم المزمن

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل

اضطراب فرط الحركة

الجذام

متلازمة داون

التوحد

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة



من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

والضغط على أيقونة تقديم الطلب

ملء بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة

اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لك

تحديد وسيلة الاستلام

تنزيل جميع المستندات المطلوبة للتقديم



الضغط على خانة الحفظ





المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة



صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

صورة من المؤهل الدراسي

تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة