تعرف على خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة
يبحث الكثيرين عن خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي يقدمها الكارت لمستفيدينه والتي تتمثل في إمكانية الجمع بين معاشين من الدولة وإجراء الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة وتخصيص نسب في الوظائف الحكومية وشقق مشاريع وزارة الإسكان وسيارات طبية معفاة من الضرائب والجمارك.
خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة
في التقرير التالي نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم لمن يرغب في الحصول على الكارت والاستفادة منه والفئات المتاح لها استخراجه.
يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
يتم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة بكتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب
والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.
الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتاح لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هم:
أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
الإعاقات المتعددة
قصار القامة الطول أقل من 140 سم
أصحاب أمراض الدم المزمن
الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا
اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
اضطراب فرط الحركة
الجذام
متلازمة داون
التوحد
خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome
والضغط على أيقونة تقديم الطلب
ملء بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة
اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لك
تحديد وسيلة الاستلام
تنزيل جميع المستندات المطلوبة للتقديم
الضغط على خانة الحفظ
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية
صورة من المؤهل الدراسي
تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة
صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة