الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثيرين عن خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي يقدمها الكارت لمستفيدينه والتي تتمثل في إمكانية الجمع بين معاشين من الدولة وإجراء الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة وتخصيص نسب في الوظائف الحكومية وشقق مشاريع وزارة الإسكان وسيارات طبية معفاة من الضرائب والجمارك.
 

خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

في التقرير التالي نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة وخطوات التقديم لمن يرغب في الحصول على الكارت والاستفادة منه والفئات المتاح لها استخراجه.
 

يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

يتم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة  بكتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب
والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.
 

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتاح لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هم:
 

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
الإعاقات المتعددة
قصار القامة الطول أقل من 140 سم
أصحاب أمراض الدم المزمن
الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى الهيموفيليا
اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
اضطراب فرط الحركة
الجذام
متلازمة داون
التوحد

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
 

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: 

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

والضغط على أيقونة تقديم الطلب 

ملء بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة

اختيار مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لك

تحديد وسيلة الاستلام

تنزيل جميع المستندات المطلوبة للتقديم
 

الضغط على خانة الحفظ

 

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 
 

صورة من  بطاقة الرقم القومي  على أن تكون سارية

صورة من  المؤهل الدراسي

تقرير  طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

 صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة

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