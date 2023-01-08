محافظ بنى سويف: إحالة مخالفات رصدتها لجان المتابعة بالوحدات المحلية للتحقيق

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة، مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وشملت عددا من القرى بمركز سمسطا، تضمنت الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية لقرى بدهل ونزلة الديب والعساكرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الزراعة والحالة العامة للإشغالات والنظافة وغيرها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة.

وتبين من التقرير الذي عرضه أشرف حماد، مدير المتابعة، الإشارة إلى بعض الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة خلال المرور الميداني بمدخل مدينة سمسطا أمام الإدارة الزراعية، ووجود تجمع للقمامة ومخلفات هدم أمام مسجد الفتح وخلف العمارات السكنية، وتراكمات بطريق الشنطور/ سمسطا، وأمام فيلا قديمة بشارع متفرع من 26 يوليو، كما تلاحظ وجود إشغالات عبارة عن بروز وإشغالات مخالفة لمحلات ومطاعم ومخبز سياحي، ومياه صرف صحي راكدة بجوار لوحة كهرباء الجهد المتوسط بالعمارات السكنية، علاوة على وجود غرفة تليفونات دون غطاء بمنطقة مسجد السلام بشارع 26 يوليو.

فيما تلاحظ غياب بعض العاملين أثناء المرور على الجمعية الزراعية بقرية بدهل، وغلق الوحدة الزراعية بنزلة الديب في أوقات العمل الرسمية، فضلا عن وجود صعوبة في إدخال بيانات الحيازة الخاصة بالمزارعين على جهاز التابليت الخاص بالوحدة الزراعية، لعدم تدريب العاملين بالوحدة بالشكل المطلوب للتعامل مع المنظومة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الزراعة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، ودراسة إمكانية تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالوحدات الزراعية للعمل على جهاز التابليت ومتابعتهم، والتحقيق وتحديد المسئولية في غلق الوحدة الزراعية بقرية نزلة الديب، وعدم وجود عاملين بالوحدة، مع تكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية للمرور على الوحدات الزراعية بنطاق المحافظة، والتأكد من تقديم الخدمات الزراعية للفلاحين، بجانب تكليف مسئولي الوحدة المحلية بتلافي الملاحظات والسلبيات الواردة بالتقرير والإفادة بتقرير مصور، مع تكثيف المرور الدوري على الشوارع وتكليف مسئولي الإشغالات والبيئة بالمرور الدوري على شوارع المدينة واتخاذ اللازم حيال المخالفين، وكذا التنسيق مع شركة مياه الشرب لعمل الصيانة اللازمة لأعمال الصرف بالعمارات السكنية، وإزالة الحشائش خلف العمارات والقضاء على تسريب مياه الصرف الصحي.