كيف استطاعت مصر زيادة محصول القمح خلال السنوات الأخيرة؟ (إنفوجراف)

توسعت مصر خلال السنوات الأخيرة في زراعة وإنتاج محصول القمح، حتى أصبح هناك مساحات واسعة مصر، وباتت مصر أحد الدول المصدرة لكميات كبيرة من القمح، لاسيما أن له أهمية كبرى إذ تعتبر مصر من الدول المستهلكة للقمح بكثرة.

ووضعت مصر استراتيجيات وخطط تنموية من أجل زيادة محصول القمح والأراضي المنزرعة به، وتحاول من خلال تلك الخطط الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح إذ أصبحت تحتل مراتب مرتفعة على المستوى العربي والإقليمي في إنتاج القمح.

واتساقًا مع ذلك، أعلن الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن هناك بعض العمليات الزراعية تحافظ على الزراعات في فصل الشتاء، موضحًا أن كل محصول يكون له نسبة تأثير بالطقس المنخفض.

وأضاف أن المحاصيل الاستراتيجية في فصل الشتاء هو القمح، وأن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على المحصول، مبينًا أن العام الماضى كان هناك 3.6 ملايين فدان منزرع قمح، والعام الحالي هناك هدف للوصول لـ 4 ملايين فدان، وأن الجميع بوزارة الزراعة مهتمين بالمحاصيل.

وبين أن هناك حملات وجولات بشكل مستمر للحفاظ على المحاصيل، مؤكدًا أن الآفات من الممكن أن تتسبب في هدر 30% من نسبة المساحة المزروعة، ولكن التعامل يكون بشكل مباشر مع أي آفة.

واختتم أحمد رزق أن الدولة حريصة على التوسع في المساحات المنزرعة ولذلك لتوفر المنتجات للمصريين، وأن مصر دولة زراعية، والأمن الغذائي من الأشياء الأولية.

وبالفعل فإن تتبع الأرقام عن إنتاج محصول القمح والمساحات المنزرعة منه يوضح أن هناك زيادة في الإنتاج بشكل كبير. "الدستور" في التقرير التالي رصدت ذلك الأمر بالانفوجراف لتوضيح جهود مصر فيه.

إجمالي المساحات المنزرعة

في العام 2021/ 2022 بلغ إجمالي المساحات المنزرعة من محصول القمح 3 ملايين و659 ألف فدان بموجب إنتاجية للفدان 19 أردب نحو 2.9 طن، بينما إجمالي الإنتاج يبلغ 10.6 مليون طن، بينما متوسط إنتاج الحقول الإرشادية 24 إردبا للفدان، والقدرة الانتاجية للأصناف الجديدة 30 إردبا.

بينما بلغت مساحة محصول القمح المزرعة 3.4 مليون فدان عام 2019 /2020، بكمية إنتاج 9.1 مليون طن، مقابل 3.1 مليون فدان عام 2018 /2019، بكمية إنتاج 8.6 مليون طن، بنسبة زيادة 8.5% بالمقارنة بين السنتين.

انفوجراف الدستور

استهلاك مصر من القمح

يختلف استهلاك مصر من القمح كل عام، ففي العام 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن استهلاك مصر بلغ 23 مليونًا و241 ألف طنًا، أما وزارة الزراعة الأمريكية في العام 2021 أعلنت أن استهلاك مصر من القمح بلغ 22 مليون طنًا.

وفي مارس العام 2022 تحدث الرئيس السيسي عن أن استهلاك مصر متوسطه بين 17 و18 مليون طنًا قمح سنويًا، وفي العام 2021 أعلنت وزارة التعاون الدولي أن مصر تستهلك 18 مليون طن قمح سنوي، بينما تحدد التموين متوسط الاستهلاك بـ16 مليون طن.

المحافظات الأعلى إنتاجًا

وتختلف مساحات محصول القمح المنزرعة في المحافظات، حيث تعتبر الشرقية الأعلى في الإنتاجة والمساحة بموجب 423 ألف فدان، تليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 ألف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة إجمالية حوالي 342 ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة إجمالية حوالي 254 الف فدان.

انفوجراف الدستور

زيادة الإنتاجية

واستطاعت مصر زيادة الطاقة الإنتاجية للقمح بنحو 3 أضعاف الطاقة التخزينية له خلال مارس العام 2022، ليكون هناك احتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر، وعلى صعيد المساحة المنزرعة فقد زادت بنسبة نحو 124% منذ عام 2017 لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.

بينما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات وفق تقرير معلوماتي له العام الماضي، أعلن أن مص تستهدف زيادة الكمية المزروعة بمحصول القمح بنحو 1.5 مليون فدان خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

واردات مصر من القمح

وتعتمد مصر على الاستيراد في سد احتياجاتها من القمح، فخلال العام 2021 كانت الواردات كالآتي: "روسيا 4.2 مليون طن، أوكرانيا 651.4 ألف طن، رومانيا 387.2 ألف طن، أستراليا 190.2 ألف طن، بنسبة 3,1%، فرنسا 63 ألف طن، ليتوانيا بكمية 61 ألف طن، مالديف 20 طن، كندا 517 ألف طن، الصين 843.2 3 آلاف طن، كوريا الجنوبية 100 طن".