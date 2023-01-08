الأرصاد: طقس الغد بارد على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أنه تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 18 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 11

كفرالشيخ 18 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 19 11

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 19 12

السويس 18 12

العريش 18 12

رفح 18 12

رأس سدر 20 11

نخل 18 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 09

سيوة 18 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 23 16

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 14

أبورماد 24 13

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 19 08

أسيوط 20 08

سوهاج 20 09

قنا 21 09

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 09

أبوسمبل 22 09