طالبة تحرش بها شاب بـ«ميكروباص»: تصديت له فهرب من الركاب

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، إلى أقوال فتاة اتهمت شابا بالتحرش بها داخل ميكروباص بمنطقة ميدان الرماية في محافظة الجيزة.

وقالت إن المتهم كان يجلس في الكرسي بجوارها، وبدأ في ملامسة جسدها والتحرش بها، فتصدت له ومنعته من ملامستها ونشبت بينهما مشادة كلامية حاول الركاب التدخل لإنهاء المشاجرة بينهما، فاستغل المتهم ذلك، وفر هاربًا من الميكروباص.



كانت طالبة بكلية التجارة جامعة حلوان قد تعرضت للتحرش من قبل شخص في ميكروباص بالجيزة، وحررت محضرًا اتهمت خلاله أحد الركاب كان يجلس بجوارها، ولامس جسدها وتحرش بها.