الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالبة تحرش بها شاب بـ«ميكروباص»: تصديت له فهرب من الركاب

التحرش
التحرش

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، إلى أقوال فتاة اتهمت شابا بالتحرش بها داخل ميكروباص بمنطقة ميدان الرماية في محافظة الجيزة. 

وقالت إن المتهم كان يجلس في الكرسي بجوارها، وبدأ في ملامسة جسدها والتحرش بها، فتصدت له ومنعته من ملامستها ونشبت بينهما مشادة كلامية حاول الركاب التدخل لإنهاء المشاجرة بينهما، فاستغل المتهم ذلك، وفر هاربًا من الميكروباص.

كانت طالبة بكلية التجارة جامعة حلوان قد تعرضت للتحرش من قبل شخص في ميكروباص بالجيزة، وحررت محضرًا اتهمت خلاله أحد الركاب كان يجلس بجوارها، ولامس جسدها وتحرش بها.

ميدان الرماية ميكروباص محافظة الجيزة المتهم المشاجرة الميكروباص ميكروباص بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«كسرت قلب بيك».. رسالة مؤثرة تسببت في صراخ جورج وسوف على نجله وديع

طالبة تحرش بها شاب بـ«ميكروباص»: تصديت له فهرب من الركاب

رئيس «معانا لإنقاذ إنسان» لـ«الدستور»: الادعاءات المنتشرة ضدنا باطلة ولا أساس لها من الصحة

بـ52 مليون جنيه.. معهد تيودور بلهارس يفتتح 5 غرف عمليات بنظام الكبسولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس