«ما وراء الحكايات».. الشروق للنشر تصدر كتابًا عن وسط البلد

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، كتاب "وسط البلد: ما وراء الحكايات" من تحرير: زينيا نيكولسكايا - المحرر المشارك والمترجم: نوران إبراهيم عبد الرؤوف، والإخراج الفني: أمبارو باكريزاس.

من أجواء الكتاب نقرأ:

يكمُن الكثير من سِحر وسط البلد في اللفتات العابرة التي تجتذب العين على حين غرة نحو شوارعها المتعرجة وفناءاتها الخفية التي تعرض لبهاء مائة وخمسين عامًا من المعمار الخلاب.

أينما كنت، الماضي هو الحاضر دائمًا، لأن في وسط البلد ربما أكثر من أي مكان آخر في مصر كلها، يتسيَّدُ التاريخ وعبقه الموقف.

هذا الكتاب إهداء يفيض بالحنين إلى أيام مصر الذهبية بعث من جديد في هيئة عشرات من القصصُ التي تُبعث من جديد في هيئة عشرات من القصص الساحرة، كما أنه هدية شركة الإسماعيلية في عيدها الخامس عشر لكل مَن يرغب في الغوص في الطبقات الأخّاذة التي يتألف منها النسيج العمراني للقاهرة كما نعرفها اليوم.

انضمَّ إلينا في احتفالنا بوسط البلد، بماضيها المجيد وحاضرها المفعم بالحياة ومستقبلها الواعد، وتعالَ معنا في رحلة عبر الأماكن والوجوه والتركيبة التي يتألف منها هذا الحي المركزي. إنها قصة مُبهرة نتوق إلى تَقاسُمها مع الناس على اختلاف مشاربهم.

للاحتفاء بهذا المشهد الأيقوني لوسط البلد، تم التعاون مع ثلاثة من أكثر المصورين موهبة في المجال، والمعروفين بشغفهم بحيّنا. ينظر كل فنان لتجربة وسط البلد من زاوية مختلفة:

- كريم الحيوان:

يلتقط صورًا لناس وسط البلد، وخاصة السكان الأكبر سنًا، الذين عاصروا تغير المشهد. في فصل بعنوان "حراس وسط البلد".

- بيلو حسين:

تصور المسارح والسينمات القديمة المنسية ذات المعمار الاستثنائي. في فصل بعنوان "برودواي وسط البلد".

- يحيى العلايلي:

يوثق المطاعم القديمة والجديدة، الكلاسيكية والحديثة، وكذلك أماكن الخروج والتنزه في وسط البلد. في فصل بعنوان "مذاق وسط البلد".