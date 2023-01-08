مقتل 21 شخصا إثر تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية

لقي 21 شخصا حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي بعيد عبورها الحدود قادمة من أوغندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد، في مأساة جديدة تضاف إلى حوادث طرق دامية سُجلت مؤخرا.

وتعتزم الحكومة الأوغندية الإعلان عن تدابير جديدة سعيا لتحسين سلامة الطرق، بعد ارتفاع عدد الحوادث في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا خلال فترة أعياد رأس السنة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الأوغندية روجرز تايتيكا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، "إن 21 شخصا قتلوا في الحادث الذي وقع مساء السبت، وغالبية القتلى كينيون وبينهم ثمانية أوغنديين".

وأوضح المتحدث كانت الحافلة قد غادرت مدينة مباليه الأوغندية متوجهة إلى نيروبي، وتحطمت في بلدة لواخاخا الكينية القريبة من بلدة حدودية أوغندية تحمل نفس الاسم.

وأصيب 49 شخصا آخرين بجروح، حسبما قال المتحدث تايتيكا، الذي أضاف: "أن السائق فقد السيطرة على ما يبدو ما تسبب بانحراف الحافلة عن الطريق، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تجاوز سائق الحافلة السرعة".

وفي السادس من شهر يناير الحالي اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة قرب بلدة غولو بشمال أوغندا ما أدى إلى مقتل 16 شخصا.

وبحسب الشرطة الأوغندية سُجلت 104 حوادث مرور خلال ثلاثة أيام فقط في الفترة بين 30 ديسمبر والأول من يناير، قتل فيها 35 شخصا وجرح 114 آخرين، إضافة إلى ضحايا الحادثين الأخيرين الشهر الحالي.