الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 21 شخصا إثر تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية

تحطم حافلة
تحطم حافلة

لقي 21 شخصا حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي بعيد عبورها الحدود قادمة من أوغندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد، في مأساة جديدة تضاف إلى حوادث طرق دامية سُجلت مؤخرا.

وتعتزم الحكومة الأوغندية الإعلان عن تدابير جديدة سعيا لتحسين سلامة الطرق، بعد ارتفاع عدد الحوادث في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا خلال فترة أعياد رأس السنة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الأوغندية روجرز تايتيكا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، "إن 21 شخصا قتلوا في الحادث الذي وقع مساء السبت، وغالبية القتلى كينيون وبينهم ثمانية أوغنديين".

وأوضح المتحدث كانت الحافلة قد غادرت مدينة مباليه الأوغندية متوجهة إلى نيروبي، وتحطمت في بلدة لواخاخا الكينية القريبة من بلدة حدودية أوغندية تحمل نفس الاسم.

وأصيب 49 شخصا آخرين بجروح، حسبما قال المتحدث تايتيكا، الذي أضاف: "أن السائق فقد السيطرة على ما يبدو ما تسبب بانحراف الحافلة عن الطريق، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تجاوز سائق الحافلة السرعة".

وفي السادس من شهر يناير الحالي اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة قرب بلدة غولو بشمال أوغندا ما أدى إلى مقتل 16 شخصا.

وبحسب الشرطة الأوغندية سُجلت 104 حوادث مرور خلال ثلاثة أيام فقط في الفترة بين 30 ديسمبر والأول من يناير، قتل فيها 35 شخصا وجرح 114 آخرين، إضافة إلى ضحايا الحادثين الأخيرين الشهر الحالي.

كينيا اوغندا مقتل 21 شخصا حادث مرورى تحطم حافلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

«السكينة على رقبة ابنته».. اللحظات الأخيرة قبل ذبح شاب زوجته وتصويرها «سيلفى» فى الدقهلية

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«الزراعة»: لا صحة لبيع حديقتى «الحيوان والأورمان».. تحت ولايتنا

مطالب بسرعة تحديد آليات جديدة لتنفيذ برامج عمرة شهر شعبان ورمضان

ارتفاع معدلات التضخم وأزمة في الخبز.. تظاهرات في فرنسا مع بداية 2023

«صدمة لليفربول».. ميلان يقترب من تجديد عقد إسماعيل بن ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس