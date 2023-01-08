الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الشرقية»: الحملات القومية خدمت أكثر من مليونى مواطن خلال 2022

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي".

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٢.٣ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٢، حيث نجحت الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم  ١,٣٠٢,٣١٦ طفل بنسبة تغطية بلغت ١٠٢%، بينما تمكنت الفرق الطبية المشاركة بحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم ٣٣٧٤٧٠ طالبًا بنسبة تغطية قاربت ٩٩%، وتطعيم٢٧٦١٠٢ طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية ٩٩.٨%.

وقدمت حملة "حقك تنظمي" خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٤٧٣,٦٥٤ منتفعة على أربع مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة ٣٥٥,٨٥١ سيدة، بالإضافة لفحص ٢٧٩٧٧ سيدة بالأشعة فوق الصوتية، بجانب الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنية.

وأكد "مسعود" استمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدمًا الشكر لإدارة الطب الوقائي، وإدارة تنظيم الأسرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين على هذا العمل نظرًا لجهودهم المبذولة في خدمة.

التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التطعيمات الروتينية التفتيش الصيدلى الخدمات الصحية الحملات القومية الشئون الصحية الرقابة التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

«الزراعة»: لا صحة لبيع حديقتى «الحيوان والأورمان».. تحت ولايتنا

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«السكينة على رقبة ابنته».. اللحظات الأخيرة قبل ذبح شاب زوجته وتصويرها «سيلفى» فى الدقهلية

4 دوافع لتطوير حديقتى «الحيوان والأورمان».. خرجت من التصنيف العالمى

التخطيط: إطلاق حاضنة ذوى الهمم Goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم

مطالب بسرعة تحديد آليات جديدة لتنفيذ برامج عمرة شهر شعبان ورمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس