«صحة الشرقية»: الحملات القومية خدمت أكثر من مليونى مواطن خلال 2022

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي".

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٢.٣ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٢، حيث نجحت الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم ١,٣٠٢,٣١٦ طفل بنسبة تغطية بلغت ١٠٢%، بينما تمكنت الفرق الطبية المشاركة بحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم ٣٣٧٤٧٠ طالبًا بنسبة تغطية قاربت ٩٩%، وتطعيم٢٧٦١٠٢ طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية ٩٩.٨%.

وقدمت حملة "حقك تنظمي" خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٤٧٣,٦٥٤ منتفعة على أربع مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة ٣٥٥,٨٥١ سيدة، بالإضافة لفحص ٢٧٩٧٧ سيدة بالأشعة فوق الصوتية، بجانب الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنية.

وأكد "مسعود" استمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدمًا الشكر لإدارة الطب الوقائي، وإدارة تنظيم الأسرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين على هذا العمل نظرًا لجهودهم المبذولة في خدمة.