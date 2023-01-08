الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إجراء تحليل مخدرات للعاملين بشركات البترول غدا

تحليل مخدرات للعاملين
تحليل مخدرات للعاملين

تجري شركات قطاع البترول المختلفة تحليل سموم للعاملين، بداية من غدا الاثنين، للمرشحين للترقية، وإذا ثبت تعاطي العامل المخدرات فسيكون الفصل هو الجزاء المقرر له، وذلك وفقًا للقانون.

و كشف خطاب بإحدي الشركات قطاع البترول العام « أنه بناء على كتاب مدير عام الشؤون الطبية الخاص بموعد تحليل السموم للزملاء بالإدارات العليا المستوفين للترقية ندب يرجى التوجه للإدارة الطبية يوم الاثنين الموافق 2023/1/9 بالمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول لعمل تحليل السموم ،لهم مع العلم بأنه سيتم توفير سيارات الذهاب للزملاء أو التوجه مباشرة للمركز مع احتساب اليوم مأمورية من المنزل " 

وفي سياق متصل طالبت اللجنة النقابية للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو)، إحدى شركات قطاع البترول، موظفي وعمال الشركة بتوخي الحذر فى جميع الأدوية التي يتم تناولها، فضلًا عن عدم المخاطرة وتناول أي نوع من أنواع الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، وغير ذلك من الأشياء التي يتم على أساسها الفصل من الخدمة.

وكشفت اللجنة عن أنه سيتم إجراء تحاليل السموم لجميع العاملين بشكل مفاجئ، وعليه يجب على الجميع الحرص وعـدم المخاطرة بذلك، حيث إن القانون الجديد والإجراءات المتبعة اعتبارًا مـن سبتمبر الجاري تستوجب الفصـل مـن الخدمة مباشرة فـي حالة إيجابية تحليل السموم واللجنة النقابية حرصًا منها على مصلحة العاملين، خاصة أنه لن تقبل أي التماسات فـي حالة إيجابية التحليل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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