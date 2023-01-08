«الإفتاء» تنصح الأزواج بانتقاء «وقت المشكلات»: تجنبوا أوقات الجوع

أوصت دار الإفتاء المصرية، الأزواج، باختيار الأوقات المناسبة للتحدث والمشاورة حتى يُقبِلَ كل واحد على الآخر بهمّةٍ وشوق، وعدم سآمة وكلل أو ملل من كلام الآخر، وحتى يستطيع التفكر فيما سيلقى عليه من الكلام، فلا ينبغي التحدث أثناء الغضب أو انشغال الذهن.

وقالت "الإفتاء" في منشورٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن على الزوجين أن يتخير كل واحد منهما الوقت المناسب الذي يعلم أن زوجته أو زوجها لا يوجد ما يشغل ذهنه في هذا الوقت كوقت الجوع أو الغضب أو كونه راجعًا من العمل متعبًا، إذ هو مشغول بنفسه وبحاله وبآلامه ثم يريد الآخر أن يزيد مشاغله".

وتابعت الإفتاء :"ليحتوِ كل منكما الآخر، وقدما الإيثار للمحافظة على أسرتكما، احتوِ زوجتك عند غضبها أو انفعالها، وأظهر احتوائك لها ولو بنظرة حانية، أو كلمة لطيفة، ولا تكن قاسيًا حتى وأنت صاحب الحق".

وأوصت الإفتاء بضرورة أن يتحلى الأزواج بثقافة الاعتذار، وقبول العذر، فإن العفو من شيم الكرام، وإذا أخطأ أحد الزوجين في حق الآخر فيجب عليه أن يعتذر له دون أدنى خجل، بل عليه أن يكون رجَّاعًا إلى الحق، معترفًا بخطئه، ويحسن بالآخر أن يقبل الاعتذار ويكون واسع الصدر.