الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: رسالة الرئيس السيسى بالكاتدرائية لمست مشاعر المصريين (فيديو)

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أجواء الاحتفالات بعيد ميلاد المسيح هذا العام كانت تتميز بعودة المشاركة الشعبية في الصلوات بكل الكنائس لأول مرة منذ حوالي عامين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا الأمر كان له رنة فرح وسعادة لدى المصلين، لافتًا إلى أن الاحتفالات على المستوى الاجتماعي تمت من خلال تبادل التهاني والتواصل مع أناس لا يلتقون إلا في أيام العيد، معقبًا: "كالعادة المصريون جميعًا سواء مسلمين أو مسيحيين كانوا في هذا الاحتفال".

الرئيس السيسي يحرص على مصافحة عدد كبير من المصلين بالكاتدرائية

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية هي زيارة فرح في كل مرة لتقديم التهنئة، بسبب مشاعره الصادقة، ودائمًا يحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد كبير من المصلين الذي التقاهم في طريقه بممر الكاتدرائية.

وأردف: رسالة الرئيس السيسي لمست مشاعر المصريين حينما قال "متخافوش ومتقلقوش، وأننا نعلم أن الجميع في مصر والعالم مشغول ومهموم بالأزمة الاقتصادية العالمية"، وهذه أول جملة في رسالته، وكان واضحًا بأنه يشعر تمامًا بما يشغل المصريين.