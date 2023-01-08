أحمد شيبة يتعاون مع هشام الجخ وعصام كاريكا في «الصعايدة»

يستعد المطرب الشعبي، أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة بعنوان "الصعايدة" خلال الأيام المقبلة، ويتعاون شيبة خلال هذه الأغنية مع الشاعر الكبير هشام الجخ فى كلمات الأغنية، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع حمادة سمير.

وطرح أحمد شيبة بالتعاون مع المطرب عمر كمال، ديو جديد يحمل اسم «هجوم فجائي»، وقد تم طرح الأغنية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة عبر حسابيهما الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفى سياق متصل يسعى شيبة، للانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة على طريقة السينجل، كما يقوم بطرح إحداها على طريقة الفيديو كليب، كما يحضر لجولة غنائية تضم عدة حفلات في دول عربية وأجنبية سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة احتفالاً بقدوم العام الجديد 2023.

يذكر أن المطرب الشعبى أحمد شيبة، كان قد طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا بابا"، على موقع يوتيوب، من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيرى.

كما طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "القلب جالو هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

كما طرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس فهمى، وتوزيع أشرف البرنس.