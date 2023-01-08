قصف روسى على مناطق بشرق أوكرانيا

قال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف، عبر حسابه على تطبيق "تليجرام"، إن القوات الروسية قصفت مناطق بشرق أوكرانيا ليلًا مما أسفر عن وفاة رجل عمره 50 عامًا، مشيرًا إلى رصد سقوط صاروخين في منطقة ميريفا، داخل مقاطعة خاركيف.

ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار الذي أعلنته بمناسبة عيد الميلاد وتعهدها بمواصلة القتال حتى الانتصار على جارتها.

الخارجية الأمريكية: روسيا تسعى لتفكيك تحالف الولايات المتحدة مع أوروبا

فيما قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لفك التحالف السياسى القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف وربيرج - في مداخلة هاتفية على فضائية (القاهرة) الإخبارية - إن واشنطن وأوروبا ستواصلان تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للحرب الروسية.

وأوضح أن بوتين بمقدوره إنهاء الحرب القائمة مع أوكرانيا، من خلال وقف العمل العسكري وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية تأكدت الولايات المتحدة أن أوكرانيا لديها القدرة على اختيار الأهداف المناسبة بالجيش الروسي لاستهدافها.

وأكد أن واشنطن لن تدخل في أي مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا دون كييف.

وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنزع الجنسية الأوكرانية عن 13 قسًا تابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بأنها "شيطانية".

وكتبت زاخاروفا - على قناتها عبر "تليجرام" تعليقًا على معلومات حول المرسوم ذي الصلة الصادر عن الرئيس الأوكراني فولوديمير - "هذا في عيد الميلاد الأرثوذكسي! هذه شيطانية محضة"، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

وقالت مصادر أوكرانية، نقلًا عن مصادرها، إن زيلينسكي وقع مرسومًا بسحب الجنسية الأوكرانية من 13 قسًا من الكنيسة الأرثوكسية الأوكرانية.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية بسلسلة من المداهمات على كنائس الأرثوذكسية وتدعي دائرة الأمن الأوكرانية أنه تم العثور على "مطبوعات موالية لروسيا وملايين الأموال النقدية".

يذكر أنه في 1 ديسمبر، أصدر زيلينسكي مرسومًا لسن قرار من مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن بعض جوانب أنشطة المنظمات الدينية في أوكرانيا وتطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية (العقوبات).