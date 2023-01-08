الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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على جمعة: التوسعة على الأطفال فى عيد ميلاد المسيح سبب للرزق

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ميلاد المسيح يوم من أيام الله يستوجب الذكرى الحسنة، والاحتفال والتوسعة على الأطفال.

وأوضح جمعة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن إدخال البهجة والفرحة في قلوب الأطفال يرضي الله، سبحانه وتعال، فيستجيب الدعاء.

وحكى المفتى السابق، أن الشيخ أحمد بن الصديق كان يدعو الله في أمر مهم، وتأخرت الاستجابة للدعاء تأخر، فكان يذهب للكتاب ويعطي المُحفظ جنيه ذهب، ويطلب منه يعطي العيال فسحة، فتفرح العيال، وكان الشيخ يقف على باب الكتاب ويُحجزهم ويطلب منهم الدعاء، قائلا "ادعوا ربنا يستجب لي دعائي"، فيستجاب الدعاء ببركة فرحة الأطفال.

وأردف: "من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، التوسعة على العيال يرضي الله ويكون سببا للأرزاق من حيث لا نحتسب، إذا أدخلنا الفرحة نلنا رضا الله، وهذا (ميلاد المسيح) موعد من مواعيد إدخال الفرحة على القلوب".

 

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على جمعة الميلاد المجيد ميلاد المسيح الأطفال استجابة الدعاء

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