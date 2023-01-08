على جمعة: ثلث المنظومة الأخلاقية للمسلمين مأخوذة من أقوال المسيح

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عندما قرر أبوحامد الغزالي الذي توفي عام 505 هجرية، عمل منظومة أخلاقية للمسلمين، وألف "إحياء علوم الدين"، وُجد أن أغلب المقولات في هذا الكتاب كانت مقولات عن سيدنا عيسى.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "بعض الناس تتبع ما ورد من أقوال سيدنا عيسى وحاول يربطها بما ورد في الإنجيل".

وأردف: "سيدنا عيسى له مكانة ضخمة جدا عند المسلمين، قد لا يدركها المسلمون أنفسهم، ولما نحتفل به من قلبنا، واحنا بنحبه ونعظم قدره، نعظم قدره في الكتاب والسنة وتراث المسلمين".

وأكد أن ثلث الإحياء لعلوم الدين مأخوذة عن سيدنا عيسى، وهو أمر يجب أن يلتفت له الباحثون، في أصول الدين، وأن يبحثوا من أين جاءأبو حامد الغزالي بـ "قال عيسى"، سيتوصلون إلى أن المسلمين عندما توسعوا في البلاد لم يحرقوا الكتب، وإنما طلع إحياء علوم الدين من أقوال سيدنا عيسى.

ولفت المفتى السابق إلى أن القرآن قص علينا قصص ٢٥ أنبياء، هم انبياء الإسلام، مردفا: "لو أن أحدهم آمن بمحمد ولم يؤمن بعيسى لا يكون مسلما، الاحتفال بميلاد المسيح سبب الخير والرضا، سنحتفل به مثل احتفالنا بمولد النبي، كل عام، ونبتغي به رضا الله.

ورد على من يقولون إن النبي قال العيد عيدين، قائلًا: "لن نقف عند اللفظ، متسمهوش عيد، هنسميه يوم، ميلاد المسيح يوم من أيام الله تستوجب الذكرى الحسنة، والاحتفال والتوسعة".