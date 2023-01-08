الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

على جمعة: ثلث المنظومة الأخلاقية للمسلمين مأخوذة من أقوال المسيح

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عندما قرر أبوحامد الغزالي الذي توفي عام 505 هجرية، عمل منظومة أخلاقية للمسلمين، وألف "إحياء علوم الدين"، وُجد أن أغلب المقولات في هذا الكتاب كانت مقولات عن سيدنا عيسى.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "بعض الناس تتبع ما ورد من أقوال سيدنا عيسى وحاول يربطها بما ورد في الإنجيل".

وأردف: "سيدنا عيسى له مكانة ضخمة جدا عند المسلمين، قد لا يدركها المسلمون أنفسهم، ولما نحتفل به من قلبنا، واحنا بنحبه ونعظم قدره، نعظم قدره في الكتاب والسنة وتراث المسلمين". 

وأكد أن ثلث الإحياء لعلوم الدين مأخوذة عن سيدنا عيسى، وهو أمر يجب أن يلتفت له الباحثون، في أصول الدين، وأن يبحثوا من أين جاءأبو حامد الغزالي بـ "قال عيسى"، سيتوصلون إلى أن المسلمين عندما توسعوا في البلاد لم يحرقوا الكتب، وإنما طلع إحياء علوم الدين من أقوال سيدنا عيسى.

ولفت المفتى السابق إلى أن القرآن قص علينا قصص ٢٥ أنبياء، هم انبياء الإسلام، مردفا: "لو أن أحدهم آمن بمحمد ولم يؤمن بعيسى لا يكون مسلما، الاحتفال بميلاد المسيح سبب الخير والرضا، سنحتفل به مثل احتفالنا بمولد النبي، كل عام، ونبتغي به رضا الله.

علي جمعة: احتفالنا بميلاد المسيح يرفع عنا الغلاء والبلاء

ورد على من يقولون إن النبي قال العيد عيدين، قائلًا: "لن نقف عند اللفظ، متسمهوش عيد، هنسميه يوم، ميلاد المسيح يوم من أيام الله تستوجب الذكرى الحسنة، والاحتفال والتوسعة".

على جمعة المنظومة الأخلاقية للمسلمين أقوال المسيح الإفتاء ميلاد المسيح عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

مجدى أحمد على: حديقة الحيوان تنهار وكلنا طالبنا بتطويرها

الباز: حديقة الحيوان مكان غير آدمى.. والحيوانات فيها تصعب على الكافر

أولياء أمور الطلاب المصريين بروسيا يناشدون المسؤولين بجلب أبنائهم: «هندفع بالدولار»

رجائى يكشف تفاصيل تطوير حديقة الحيوان: التعاقد قريبًا ولا مساس بالأماكن الأثرية

نضال الأحمدية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة نجل جورج وسوف

أحمد كريمة: «الشعراوى» من أولياء الله الصالحين ودعاؤه أنزل المطر فى الجزائر

«إلى مالا نهاية».. رد محافظ قنا على آخر موعد لانتهاء بيع السلع بأسعار مخفضة

«معانا ولا مش معانا».. رسالة محافظ أسوان للتجار وأصحاب مصانع اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

على جمعة: ثلث المنظومة الأخلاقية للمسلمين مأخوذة من أقوال المسيح

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

لعشاق الأفلام والمسلسلات الهندية.. تعرف على تردد قنوات «زى ألوان» الجديد 2023

رئيس وزراء بولندا: أمن بلادنا معرض للخطر بسبب الحرب فى أوكرانيا

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 8 يناير 2023

صندوق التمويل العقارى.. كيفية الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومى في شقق الإسكان الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟