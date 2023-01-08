الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة ترسيخ الاستقرار فى البلاد لتجاوز التحديات

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

 أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات وحسم المسائل العالقة وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد والمواطنين.

 

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نورى المالكى؛ لبحث الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وتطوراتها سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.


وشدد الرئيس العراقي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير الأداء في جميع المحافظات، مشيرًا إلى الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها واحتياجات أبنائها.


من جانبه، أعرب المالكي عن دعمه لهذه الزيارات الميدانية والإطلاع عن كثب على أحوال المحافظات والمعوقات التي تقف في وجه تطوير أوضاعها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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