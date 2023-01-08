الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القصة الكاملة لمشاجرة حفيدة الرئيس السادات مع سائق فى ميدان الرماية

السادات
السادات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تشاجر حفيدة ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع سائق سيارة ربع نقل بميدان الرماية. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من تاليا شريف حسن مرعي حفيدة نهي السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات 18 سنة طالبة قائدة السيارة ملاكي بها تلفيات كسر بالمرايا وخدوش بالجهة اليسرى.

وأبلغت المباحث أثناء سيرها بمنطقة مشعل اتجاه الرماية حدث خلاف على أولوية المرور مع سيارة ربع نقل نتج عنها تلفيات بسيارتها، وحال قيامها باللوم عليه تعدى عليها بالسب والشتم وفر هاربًا.

وعلى الفور باستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان السائق والسيارة، وتم ضبط المتهم -27 سنة- ومقيم بالمنيا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للخلاف على أولوية المرور، وتولت النيابة التحقيق.

حفيدة الرئيس السادات ميدان الرماية مشاجرة الرئيس الراحل أنور السادات نهى السادات

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وائل لطفي

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