الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع تباع سقطت عليه 10 أطنان قمح بأكتوبر

جثة
جثة

لقي تباع مصرعه، أثناء فتح جوانب سيارة نقل محملة بالقمح لتفريغه بعدما سقط عليه نحو 10 أطنان، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

 تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا يفيد تلقي بلاغ من مستشفى الجابري، بوصول م.ع 27 سنة تباع ومقيم المنوفيه جثه هامدة، انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان إلى مكان الواقعة.

 

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «مختار. أ» 57 سنة، سائق مقيم البحيرة، الذي قرر بأنه حضر اليوم رفقة المتوفي لتفريغ حمولة قمح، تزن 65 طنا بداخل كونتينر، وفور فتح جوانب السيارة لإنزال الحمولة، سقط كمية  حوالي 10 أطنان أعلى المتوفى، وقام على الفور بإحضار بعض العاملين بالمطحن محاولين إخراجه من أسفل الحمولة، وقد استغرق ذلك نحو عشر دقائق، حتى تمكنوا من إخراجه متوفيا من أسفل الحمولة.

 

 وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارة نقل القمح مصرع تباع أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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