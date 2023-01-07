تفاصيل مناقشات لجان مجلس الشيوخ الإثنين المقبل

تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل لمناقشة عدد من التشريعات ومقترحات الأعضاء.

حيث تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، بمجلس الشيوخ اجتماعًا الإثنين المقبل؛ لمناقشة سياسات مصر الخارجية وأولوياتها الوطنية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور ممثلي الحكومة.

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، يوم الإثنين المقبل، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي وكيل اللجنة، بخصوص معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاشتراك من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وتناقش لجنة الصناعة، الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة راجية الفقي بخصوص وجود أعداد كبيرة من السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية في السوق المصرية وتشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطن على الرغم من تحديث ومراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية بهدف ضمان جودة حياة المنتجات وحماية المستهلك المصري.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير بخصوص إنشاء عاصمة صناعية للدولة المصرية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا الإثنين القادم، لاستكمال مناقشة دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري، بحضور ممثلي الحكومة.

كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعًا الإثنين المقبل، لاستكمال مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة بمواجهة التغيرات المناخية، بحضور ممثلي الحكومة.

وتستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضي.