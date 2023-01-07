السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على سائق لودر دهس طفل فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

تحفظ رجال المباحث بالجيزة على سائق لودر دهس طفل في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه.

وكشفت التحريات الأولية أن اللودر تابع لحي بولاق الدكرور، دهس الطفل أثناء نومه بجوار مخزن تابع للحي، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة اصطدام لودر به في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق لودر يعمل في حي بولاق الدكرور، دهس الطفل أثناء نومه بجوار مدخل مخزن تابع للحي، مما أسفر عن مصرعه. 

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق اللودر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

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