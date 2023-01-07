السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سواريش يتوج بجائزة مدرب العام فى البرتغال.. ويوجّه رسالة لـ«الأهلى» وجماهيره

ريكاردو سواريش
ريكاردو سواريش

حصد ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة مدرب العام والتي تُقام في مدينة "فلجيراس" عام 2022 كأفضل مدرب برتغالي.

وحصل سواريش على الجائزة، نظرًا لقيادة فريقه السابق جل فيسنتي للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي 2022-2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي البرتغالي.

ووجّه سواريش رسالة شكر إلى جل فيسنتي والأهلي، قائلا: " أشكر جل فسينتي والأهلي، كانت تجربة رائعة، وهم من أسباب تتويجي بهذه الجائزة اليوم".

ويقام حفل "فلجيراس" الرياضي في نسخته السادسة من كل عام، حيث سبق للمدرب ألفارو باتشيكو المدير الفني السابق لفيزيلا الفوز بأفضل مدرب بالنسخة الماضية.

وقاد سواريش فريق جل فسينتي خلال عام 2020 وحتى 2022، قبل أن يرحل إلى قيادة الأهلي حتى أغسطس 2022.

وخاض سواريش مع الأهلي 17 مباراة حقق الفوز في تسع مناسبات مقابل التعادل في خمس مباريات والخسارة في ثلاث مباريات.

ولم ينجح سواريش مع الأهلي حيث خسر بطولة الدوري لصالح الزمالك بجانب خسارة نهائي كأس مصر من الزمالك أيضًا بنتيجة 2-1.

ريكاردو سواريش الاهلى أفضل مدرب في البرتغال الدورى المصرى

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