فى سرية.. خالد النبوى يبدأ تصوير مسلسله الجديد «مصطفى محمود»

بدأ النجم خالد النبوي، في سرية تامة، تصوير مسلسله الجديد "مصطفى محمود"، والذي من المقرر عرضه عقب شهر رمضان المقبل.

وتقوم شركة الإنتاج بجلسات عمل مع النبوي للتعاقد مع باقي فريق المسلسل، وتدور أحداث العمل عن السيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود.

المسلسل بطولة خالد النبوي، ومن تأليف وليد يوسف، ومن إخراج مخرج عربي كبير.

وكان آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "راجعين يا هوى" الذى عرض في شهر رمضان الماضي.

المسلسل بطولة: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، صفاء الطوخي، أنوشكا، وفاء عامر، طه الدسوقى، سالي حماد، ريهام الشنواني، قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، والعمل من إخراج محمد سلامة.