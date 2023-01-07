لطلاب أبناؤنا في الخارج| طريقة تحميل ملف الأنشطة لطلاب الصفوف الأولى 2023

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريقة تحميل ملف الأنشطة لطلاب الصفوف الأولي 2023 وترصد الدستور شرح تحميل ملف النشاط للصفوف الأولى فقط (الصف الأول والثانى والثالث الابتدائي فقط) حيث أكدت الوزارة أن أبناؤنا في الخارج ليس لهم اختبارات من الصف الأول حتي الثالث الابتدائي

طريقة تحميل ملف الأنشطة لطلاب الصفوف الأولى 2023

- نفتح جوجل كروم ونكتب ابناؤنا في الخارج وندخل أول رابط

- نفتح حساب ولى الأمر

ونختار الطلاب المسجلين

- نكتب اسم الطالب المراد اختبارة بالصفوف الاولى

-نضغط استلام البريد الرسمي ( المربع الأزرق) نضغط عليه ثم نأخذ منه نسخ من اسم المستخدم وكلمة السر لحساب الطالب .. ننتبه كلمة السر الاولى الموجودة امامكم تحت الأميل وأولها Egypt

- نفتح نافذة ثانية ثم نفتح البوابة الاليكترونية لأبناؤنا في الخارج الصفحة الرئيسية المكتوب عليها انطلاق منصة التقديم للصفوف الأولى اضغط ابدأ الان يفتح نافذة المطلوب فيها دخول أميل ويدباسورد الطالب

- نذهب للنافذة الاولى ونجيب منها اسم المستخدم ( إميل الطالب ) والباسورد نسخ لصق او من صورة التى صورناها و نراعي الدقة في الكتابة

هتفتح صفحة فيها بدأ الاختبار اضغط وحمل الملف واقفل كل ما سبق .

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الآن منصة الامتحانات لطلاب ابناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الاول .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يرجى الدخول من حساب الطالب أى إيميل الطالب على موقع منصة الامتحانات والتأكد من وجود الطالب فى الصف الدراسي الصحيح.

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تضمن بأن تعقد امتحانات (أبنائنا في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أي دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، أوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري للعام الدراسي الحالي 2022/2023 (للفصلين الدراسيين الأول والثاني) وفقًا للنظام المتبع بالعام الماضي.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم أمس الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، مع مديري مدارس المسار المصري بمختلف دول العالم.

وأسفر الاجتماع عن أن المدرسة ستكون مسؤولة عن تسجيل الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال رابط خاص بالمدرسة سيتم إرساله لاحقًا مع اسم المستخدم وكلمة السر، كما تقرر أن يكون الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحانات للصف الثالث الإعدادي (فقط) لهذا العام من خلال منصة امتحانات أبنائنا في الخارج مبلغ 150دولارًا للطالب الواحد (للفصلين الدراسيين الأول والثاني).

كما تقرر أن تكون المدرسة مسئولة عن سداد رسوم الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال المنصة الإلكترونية بالطريقة التي تتناسب معها، ويتم التسجيل من خلال الرابط: HTTP://sabroad.emis.gov.eg

وطالبت الوزارة بسرعة إرسال بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين للامتحانات هذا العام 2022/2023، مع التنبيه بسرعة إرسال أصل مستندات التقدم للصف الثالث الإعدادي من خلال الحقيبة الدبلوماسية وذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يتم إصدار أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني الرسمي.

وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع المدارس من خلال بريد إلكتروني رسمي وليس شخصي، على أن يتم إعداد الامتحانات للصف الثالث الإعدادي وإرسالها بالبريد الإلكتروني وفقًا للنظام المتبع بالعام الماضي.