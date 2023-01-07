السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتخفيضات تصل لـ40%.. إقبال كبير على معرض «أهلًا رمضان» بكوم أمبو فى أسوان

اهلا رمضان
اهلا رمضان

شهد معرض «أهلًا رمضان» بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية والاستفادة من التخفيضات التي تتراوح بين 25٪ و40%، في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والحد من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على إقامة 5 منافذ بحد أدنى في كل محافظة مع طرح كل السلع بتخفيضات لا تقل عن 30%، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المعارض بكل المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر المعارض بالمراكز والقري والنجوع والمنافذ المتنقلة.

IMG-20230107-WA0006

وأضاف الوزير أن استمرار الإفراجات الجمركية التي تقوم بها الدولة سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة.

من جهته، قال حمدي النوبي، مدير الرقابة التموينية في محافظة أسوان، إنه يتم تكثيف الحملات التموينية على كل الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء لضبط تداول السلع وعدم الاحتكار وتداول السلع، ويتم عمل أسواق لتوفير كل السلع للمواطنين بتخفيضات عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأضاف النوبي أنه تم إنشاء معرضي أهلًا رمضان في مدينة أسوان وآخر في مدينة كوم أمبو، ومستهدف وصولهم إلى 5 معارض في المحافظة، في كل من إدفو ونصر النوبة ودراو.

IMG-20230107-WA0007

وتابع النوبي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها فرع مميكن مطور في كل مدينة بمحافظة أسوان، إضافة إلى 11 منفذ سلع تموينية تابعًا للشركة المصرية في مدينة أسوان فقط، مشيرًا إلي أن المحافظة تضم 47 منفذ جمعيتي و220 بدال تموين و625 مخبزًا بلديًا مدعمًا ينتج 3 ملايين و721 مليون رغيف يوميًا، وعدد البطاقات التموينية يصل إلي مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.

من جهتها، قالت منال مسعود، مدير إدارة تموين كوم أمبو، إن معرض أهلًا رمضان تمت إقامته في شارع الجمهورية بوسط المدينة من خلال قيام إدارة الوحدة المحلية بالمدينة بتوفير المكان المخصص للمعرض، ويستمر المعرض لمدة 3 أشهر بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والتجار وشركتي المصرية لتجارة الجملة والنيل للزيوت والمنظفات.

IMG-20230107-WA0006

وأضافت مسعود أن السلع متوافرة بكثرة في المعرض، فضلًا عن الرقابة المستمرة على الأسواق لمتابعة توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة دون مغالاة أو احتكار.

وأوضحت مسعود، أن المعرض يشهد طرح سعر كيلو اللحمة البلدي بـ130 جنيهًا، والمفروم 37 جنيهًا، وأوراك دجاج زنة 250 جرامًا بسعر 45 جنيهًا، وزنة 800 جرام 52 جنيهًا، وكيلو الأرز 18 جنيهًا، وزجاجة زيت 700 مللي بسعر 35 جنيهًا، والمكرونة 300 جرام بسعر 6 جنيهات، والدقيق 1.5 كيلو بسعر 25 جنيهًا، وكيلو السكر 13.5 جنيه.

احتياجات المواطنين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدول الجمهورية الجهود المشتركة الجمهور الجهات المعنية التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

حبس المتهم بقتل شقيقته لاعتراضها على العمل خادمة

مصير كهربا فى قبضة فيفا والجبلاية.. هل يشارك مع الأهلى أمام المصرى؟

بعد سماح السعودية للمرأة الحج بدون محرم.. حلم حياه أوشك على التحقق

بعد افتتاح الرئيس السيسى للمدينة.. المنصورة الجديدة تحتفل بأول عيد ميلاد «فيديو»

شبورة صباحًا وفرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الأحد

مشروعات بمليارات الجنيهات.. جهود الدولة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟