بتخفيضات تصل لـ40%.. إقبال كبير على معرض «أهلًا رمضان» بكوم أمبو فى أسوان

شهد معرض «أهلًا رمضان» بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية والاستفادة من التخفيضات التي تتراوح بين 25٪ و40%، في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والحد من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على إقامة 5 منافذ بحد أدنى في كل محافظة مع طرح كل السلع بتخفيضات لا تقل عن 30%، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المعارض بكل المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر المعارض بالمراكز والقري والنجوع والمنافذ المتنقلة.

وأضاف الوزير أن استمرار الإفراجات الجمركية التي تقوم بها الدولة سيؤدي إلى توفير السلع وخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتأكد من الإعلان العادل لسعر كل سلعة.

من جهته، قال حمدي النوبي، مدير الرقابة التموينية في محافظة أسوان، إنه يتم تكثيف الحملات التموينية على كل الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء لضبط تداول السلع وعدم الاحتكار وتداول السلع، ويتم عمل أسواق لتوفير كل السلع للمواطنين بتخفيضات عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأضاف النوبي أنه تم إنشاء معرضي أهلًا رمضان في مدينة أسوان وآخر في مدينة كوم أمبو، ومستهدف وصولهم إلى 5 معارض في المحافظة، في كل من إدفو ونصر النوبة ودراو.

وتابع النوبي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها فرع مميكن مطور في كل مدينة بمحافظة أسوان، إضافة إلى 11 منفذ سلع تموينية تابعًا للشركة المصرية في مدينة أسوان فقط، مشيرًا إلي أن المحافظة تضم 47 منفذ جمعيتي و220 بدال تموين و625 مخبزًا بلديًا مدعمًا ينتج 3 ملايين و721 مليون رغيف يوميًا، وعدد البطاقات التموينية يصل إلي مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.

من جهتها، قالت منال مسعود، مدير إدارة تموين كوم أمبو، إن معرض أهلًا رمضان تمت إقامته في شارع الجمهورية بوسط المدينة من خلال قيام إدارة الوحدة المحلية بالمدينة بتوفير المكان المخصص للمعرض، ويستمر المعرض لمدة 3 أشهر بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والتجار وشركتي المصرية لتجارة الجملة والنيل للزيوت والمنظفات.

وأضافت مسعود أن السلع متوافرة بكثرة في المعرض، فضلًا عن الرقابة المستمرة على الأسواق لمتابعة توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة دون مغالاة أو احتكار.

وأوضحت مسعود، أن المعرض يشهد طرح سعر كيلو اللحمة البلدي بـ130 جنيهًا، والمفروم 37 جنيهًا، وأوراك دجاج زنة 250 جرامًا بسعر 45 جنيهًا، وزنة 800 جرام 52 جنيهًا، وكيلو الأرز 18 جنيهًا، وزجاجة زيت 700 مللي بسعر 35 جنيهًا، والمكرونة 300 جرام بسعر 6 جنيهات، والدقيق 1.5 كيلو بسعر 25 جنيهًا، وكيلو السكر 13.5 جنيه.