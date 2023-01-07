السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسامة الأزهرى: تبادل التهانى بين شركاء الوطن يحقق الألفة والمحبة

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن تبادل التهانئ بين شركاء الوطن الواحد في مختلف المناسبات خاصة الدينية هو "أمر محبب"، مؤكدًا أن هذه التهاني تقوي أواصر المحبة وتحقق الألفة بين أبناء المجتمع الواحد.

وأضاف الأزهري، اليوم السبت، أن إيمان المؤمن لا يكتمل إلا بإيمانه بالرسل والأنبياء السابقين ومن بينهم المسيح عليه السلام، مشيرًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والأخرة».

وأكد أن الله- تعالى- أمرنا بالبر لأهل الكتاب فقال: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"، مشيرًا إلى أن التهنئة لغير المسلمين وبصفة خاصة لأبناء الوطن الواحد هي تهنئة واجبة ومحببة لتحقيق التآلف المجتمعي.

وأشار إلى أن الإسلام اهتم بالترابط المجتمعي والتعاون وقبول الآخر، وجميع الرسالات السماوية أرست لنا قيمًا وقواعد راقية في التعاملات بين البشر بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية، حتى يتحقق السلام والتعايش، مؤكدًا أن تهنئة شركاء الوطن من غير المسلمين بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار والتعايش، وهي مبادئ إنسانية دعا إليها الشرع الحنيف وأرساها الرسول (صلى الله عليه وسلم).

أسامة الأزهري الألفه والمحبه الرسالات السماوية الرسول صلى الله عليه المجتمع الواحد الشرع الحنيف السلام والتعايش علماء الأزهر الشريف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

60 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات البلاتينية ذات العائد 25%

محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس والإنجيلية الثانية للتهنئة بعيد الميلاد

«طب الإسكندرية» تنظم حفل تخرج الطلاب الوافدين من الدفعة الـ80 للكلية

حبس متهم بسرقة حجر ألماس من شركة فى الجمالية

محافظ بنى سويف يتفقد تطوير المحاور المرورية بمدخل مدينة ناصر

مكارثي: الأولوية لخفض أسعار البقالة والغاز ووقف ارتفاع الدين الأمريكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟