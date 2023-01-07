السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: اختراق حساب 200 مليون مستخدم بـ«تويتر» ليس الأول

تويتر
تويتر

قال بلال الحفناوي خبير الاتصالات وأمن المعلومات، من عمان، إن اختراق منصة تويتر يعد اختراقًا لخصوصية المستخدمين، وحسب الإحصائيات المتداولة، جرى اختراق 200 مليون حساب.

بيانات مستخدمي تويتر عُرضت في المنتديات مقابل 2 دولار للمستخدم

وأضاف الحفناوي في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الاختراق لم يكن الاختراق الأول، إذ رصد خبراء الأمن الإلكتروني اختراقًا العام الماضي، وعُرضت بيانات المستخدمين للبيع في المنتديات المختلفة مقابل 2 دولار للمستخدم.
وأشار إلى أن هناك 5 مستويات من الحماية يجب اتباعها لتأمين الحسابات، ناصحًا باستخدام معلومات محدودة في شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه يتم استغلال معلومات المستخدم مثل الحسابات البنكية أو حسابات العمل.

اختراق حساب اختراق حسابات اختراق حسابات تويتر بلال الحفناوي اختراق منصة تويتر اختراق تويتر القاهرة الإخبارية بيانات مستخدمي تويتر

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