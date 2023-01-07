السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فضل شاكر ينتهى من تصوير «صعبان عليك حالى».. وهذا موعد طرحها

فضل شاكر
فضل شاكر

انتهى الفنان فضل شاكر من تصوير أغنيته السنجل الجديدة "صعبان عليك حالي" استعدادًا لطرحها عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وبعض المتاجر الإلكترونية.

ودخلت أغنية "صعبان عليك حالي" مراحلها النهائية من المونتاج والمكساج، حيث من المقرر طرحها منتصف شهر يناير الجاري.

 وبدأ فضل شاكر في الترويج للأغنية عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر مقطع منها.

وعلق فضل شاكر على البرومو: "صعب الرجوع تاني.. بعت الرخيص الغالي.. استنوني بأغنيتي الجديدة صعبان عليك حالي".

أغنية "صعبان عليك حالي"، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

طرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية «عرب» على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، يشاركه فيها الفنانة نوال والفنان أحمد شيبة والفنان حمود الخضر والفنان زهير بهاوي، خاصة بكأس العالم لكرة القدم- قطر 2022. 

وأغنية عرب من كلمات عبدالله التميمي، وألحان مشعل العروج، التوزيع والتنفيذ الموسيقي جيهون جيلكتان، مكس وماستر م. طارق جيران، الإشراف العام مشعل العروج.

جدير بالذكر أن الفنان فضل شاكر كان أطلق، مؤخرًا، أغنية "خلينا نعيش" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان سليم أبوجودة، وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند.

ويعود فضل شاكر بأغنية «خلينا نعيش» لأغانيه الرومانسية التي اعتاد عليها الجمهور محققًا نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان سليم أبوجودة، وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.

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وائل لطفي

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