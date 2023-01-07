اليوم.. الكنائس تحتفل بعيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنائس اليوم السبت، بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.

وتزينت الكنائس بزينة الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهته نشرت وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة.

ومن المقرر أن يستقبل أساقفة ومطارنة الإيبارشيات المختلفة، المهنئين بالعيد بمقر مطرانياتهم.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على بعد عيد القيامة.

يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.