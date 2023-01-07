مصدر كنسى يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى

كشف مصدر كنسي آخر مستجدات الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بعد عدم مقدرته على تكملة القداس الألهي لعيد الميلاد المجيد، وتكليف الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس على تكملة قداس العيد، بدلا منه.

وقال المصدر، إن البابا تواضروس الثاني حدث له هبوط في مستوى السكر، مما جعله لم يستطع تكملة قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، في السابعة من مساء أمس الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة،، وشاركه الصلاة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وحضر للتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستقبله المصلون بسعادة كبيرة.

وألقى قداسة البابا عظة القداس بعد قراءة الإنجيل، حيث شكر قداسته في مقدمتها وختامها الرئيس السيسي بحضوره لتهنئة المسيحيين والمصريين كافة بالعيد، وأشاد قداسته برسائل الطمأنينة التي بعث فخامته لكل المصريين خلال كلمة التهنئة التي ألقاها. وأثنى على حرص فخامته على إرساء تقليد حضوره في كل عام للتهنئة بالعيد.



وهنأ قداسة البابا أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وأبناء الكنيسة في مصر وكافة قارات العالم بمناسبة العيد.

كما شكر قداسته مهنئيه سواء من حضروا صلاة القداس أو من جاءوا للمقر البابوي بالقاهرة للغرض ذاته، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وقيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة وقياداتها، والوزراء والمحافظين.



وشكر قداسته رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلو الهيئات القضائية والرقابية، ومحافظ البنك المركزي وسفراء بعض الدول وكافة المسؤولين والشخصيات العامة، ورجال الإعلام والصحافة، ثم تحدث في موضوع عظة الميلاد والتي حملت عنوان "اجتهد أن تكون مثمرًا.