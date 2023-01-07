السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوى

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، قُداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحيِّ ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة العيد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

وحرص نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، وقدما التهنئة لأقباط الإسماعيلية، كما تقدما بالتهنئة بمناسبة العيد لنيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها.

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