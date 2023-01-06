الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

السعودية تهزم اليمن بهدفين فى مستهل مشوارها بكأس خليجى 25

السعودية واليمن
السعودية واليمن

فاز المنتخب السعودي على نظيره اليمني بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم المقامة في البصرة بالعراق.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق سميحان النابت في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله مصعب الجوير الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط مكثف على منافسه، وحاول اختراق دفاعه من الجهتين اليمنى واليسرى، لكن دون تشكيل خطورة على المرمى.

ورغم الضغط السعودي إلا أن أولى الفرص الحقيقية في المباراة كانت من جانب المنتخب اليمني في الدقيقة التاسعة، حينما سدد أحمد ماهر كرة داخل منطقة الجزاء، لكن نواف العقيدي حارس المنتخب السعودي تصدى للكرة ببراعة.

ورغم محاولات اليمن إلا أن المنتخب السعودي سجل الهدف الأول عن طريق سميحان النابت، الذي سدد كرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى لمرمى سالم الهارش في الدقيقة 17.

وبعد الهدف سيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة، وسط محاولات يمنية من أجل إدراك التعادل، لكن المنتخب السعودي تفوق على منافسه خاصة في وسط الملعب ليتمكن من التحكم في زمام الأمور.

وحصل المنتخب السعودي على ضربة جزاء في الدقيقة 32، بعد عرقلة تعرض لها صاحب الهدف الأول سميحان النابت داخل منطقة الجزاء، ليلجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ويقرر احتسابها، ليترجمها مصعب الجوير بنجاح في الشباك في الدقيقة 34.

وأضاع المنتخب اليمني فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق عمر الداحي الذي انفرد بمرمى نواف وسدد كرة تصدى لها الأخير، قبل أن يسدد كرة أخرى تصدى لها حارس السعودية مجددا في الدقيقة 42.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم السعودية 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب اليمني العودة لأجواء المباراة وتهديد مرمى المنتخب السعودي، الذي دخل الشوط بأسلوب لعب هادئ.

وفي الدقيقة 59 أضاع أحمد ماهر فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق، بعدما انفرد بمرمى نواف العقيدي الذي خرج بعيدا عن حدود منطقة الجزاء، لكن ماهر سددها بعيدا لتضيع الفرصة على المنتخب اليمني.

وسدد رياض شراحيلي لاعب المنتخب السعودي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس اليمني تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع في الدقيقة 83.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز المنتخب السعودي 2-0.

منتخب السعودية منتخب اليمن كأس الخليج 2023 بطولة خليجي 25

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

موعد إجازة البنوك في مصر والبنك الأهلي يعمل استثنائيًا

تقارير: «مكارثي» حصل على أصوات تؤهله للفوز برئاسة النواب الأمريكي

توقيع الكشف المجاني علي 1779 مواطن بقرى أشمون

نواب ليبيون: مصر تدعم لمّ الشمل فى كل الوطن العربى

القمص إبرام إميل يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الإسكندرية

قناة الحياة تحتفل بعيد الميلاد بإذاعة مراسم القداس كاملا وحفل كارول سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة