قناة الحياة تحتفل بعيد الميلاد بإذاعة مراسم القداس كاملا وحفل كارول سماحة

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، بالإذاعة الكاملة لمراسم قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما تذيع حفل الفنانة كارول سماحة في حفل مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شبكة تليفزيون الحياة في احتفالية رأس السنة الميلادية، والتي تصدرت خلالها تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر إذاعة حفلات لنخبة من نجوم الفن والطرب بالوطن العربي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حرص على زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، خلال «القداس»، وهو الأمر الذي استقبله المشاركون في القداس بـ«الزغاريد»، والورود.