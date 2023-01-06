22 لاعبا في قائمة المصري لملاقاة زعيم الثغر

أعلن حسام حسن المدير الفني النادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد السبت على ستاد الجيش ببرج العرب

وتضم القائمة 22 لاعباً على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمود جاد ، عصام ثروت ، محمد شحاته.

خط الدفاع : أسامة الجزار ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، إسلام المزين ، عمرو طارق ، محمد فوزي جاد.

خط الوسط: حسن علي ، إيزي إيميكا ، محمد جريندو ، أحمد شداد ، إلياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد الشيخ ، زياد فرج.

خط الهجوم : مروان حمدي ، أنتوني اكبوتو ، فرانك ايتوجا.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة بينما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري البورسعيدي

وعلى الجانب الآخر أعلن الصربي زوران مالونوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المصري بالدوري الممتاز.

وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الغد، عودة المهاجم النيجيري أوستين أموتو، عقب غيابه عن مواجهة إنبي الماضية.

بينما يغيب عن المباراة الحارس المهدي سليمان بسبب الإصابة، وكل من أحمد عادل "ميسي" وإسلام عبد النعيم، والسيد سالم ومحمد الصالح، ومحمد الصباحي وسعيدو سموفوزي وكريم الديب وفوزى الحناوي لأسباب فنية.

حراسة المرمى: صبحي سليمان وعمرو خليل.

خط الدفاع: محمود علاء وخالد صبحي، وعبد الله نصيب وهشام صلاح، وجافين كزيتو وصبري رحيل، ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط: ساليفو مورو ومروان عطية، وإبراهيم حسن وأحمد عيد، ومحمود عبد العزيز وخالد الغندور، وناصر ناصر وعبد الغني محمد، ومحمد فارس.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب ومابولولو، وأوستن أموتو.

