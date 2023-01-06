الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني: رسالة الميلاد لنا أن تكون ولوداً ومثمرًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال صلوات قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار البابا تواضروس  خلال العظة قائلاً: "ميلاد المسيح يعلمنا أن نكون مثمرين في حياتنا في كل وقت، أن يكون لنا رسالة بحياتنا لأجل الآخرين.

وتابع البابا قائلاً: "رسالة ميلاد المسيح لنا ، هي أن تكون ولوداً ومثمراً في كل وقت، مثل حياة المسيح الذي جاء ليخلص العالم".

وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية "ميلاد المسيح"، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.

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