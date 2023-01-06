قيادات «مستقبل وطن» الشروق يزورون كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد الميلاد

زار وفد من حزب مستقبل وطن الشروق، كنيسة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الشروق، لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وضم وفد أمانة مستقبل وطن الشروق كلا من النائب محمد الحناوي عضو مجلس النواب، واللواء محمد الأمير عن الدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب، وكل من المهندس كريم غنيم أمين القسم، والدكتور أبو بكر بخيت أمين مساعد القسم والدكتور محمود جبر أمين التنظيم، والأمناء النوعيين بحزب مستقبل وطن الشروق.

وكان في استقبال وفد حزب مستقبل وطن الشروق، القس شنودة منير كاهن كنيسة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس والذي عبر عن بالغ سعادته بتلك الزيارة التي سادها الود والمحبة داعيا أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا.