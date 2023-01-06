الرئيس السيسى: دائما أجد فى حديث البابا تواضروس بلاغة عظيمة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريريك الكرازة المرقسية، قائلًا: "أوجه التقدير والاحترام والاعتزاز بقداسة البابا وبكم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد: "مدى المحبة والتقدير الذي أقدر به قداسة البابا ليس من فراغ، في كل مرة أسمع حديثا لقداسة البابا، أو الكتاب الذي صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وبلاغة عظيمة، لن أنسى قوله، الأديان تتوافق، ومش لازم الأديان تتطابق".