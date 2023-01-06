المشاركون فى قداس عيد الميلاد يحتفون بالرئيس السيسى: «بنحبك ياريس»

احتفى المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد المقام اليوم، في كاتدرائية "ميلاد المسيح الميلاد" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهتف المشاركون في قداس عيد الميلاد، قائلين "بنحبك يا سيسي"، فرد عليهم الرئيس قائلًا: "أنا أيضًا أحبكم".

ورفعوا لافتات مدوناً عليها عبارات تظهر مشاعر المحبة للرئيس السيسي، فيما انطلقت "الزغاريد"؛ تعبيرًا عن البهجة ومشاعر الفرح بمشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد.



ووصل الرئيس السيسي- قبل قليل- إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.



وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية "ميلاد المسيح"، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.