الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انفجار مواسير الصرف الصحي بقرية الواصفية بالإسماعيلية.. والأهالي تستغيث (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استغاث أهالي قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، من تسريب خزانات مياه الصرف الصحي في شوارع القرية، بسبب ضغط المياه في مواسير الصرف الصحي أثناء التشغيل.

وقال "خالد جلال" أحد أهالي شباب قرية الواصفية، إن الأهالي تفاجأت بتسريب خزانات مياه الصرف الصحي الرئيسية داخل القرية، ما أدى إلى غرق بعض شوارع القرية، وتعطل السير بسبب تراكم المياه أمام المنازل.

وأشار "فاروق الحاوي" إلى أن تسريب خزانات مياه الصرف الصحي تسببت في دخول المياه منازل بعض المواطنين، مما دفع أهالي القرية بسرعة الاستعانة بسيارات "الكسح" لرفع المياه من أمام منازلهم.

 

 

وكان قد افتتح اللواء "شريف فهمى بشارة" محافظ الإسماعيلية، محطة الرفع الصرف الصحي بقرية الواصفية، بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة بقرية أبوصوير البلد.

وناشد أهالي قرية الواصفية، محافظ الإسماعيلية، بسرعة التدخل للانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي، وسرعة معالجة الأخطاء الشائعة في تركيب مواسير الصرف الصحي، التي تسببت في تسريب خزانات مياه الصرف الصحي داخل القرية.

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