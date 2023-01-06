الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية ميلاد المسيح تتزين استعدادًا لانطلاق قداس عيد الميلاد

كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح

تزينت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لقداس عيد الميلاد المجيد والذي ينطلق في السابعة من مساء اليوم.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة

وفي السابعة من مساء الجمعة تدق أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعلن عن بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ويدخل قداسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، قادمًا من المقر البابوي على رأس مجموعة من الشمامسة هم خورس وطلاب الكلية الإكليريكية، يتقدمهم الأساقفة والكهنة المشاركون بالقداس، وسط ألحان عيد الميلاد المجيد.

ويعد عيد الميلاد المجيد من الأعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يصلي قداس عيد الميلاد المجيد بالقسم الفرايحي، ويبدأ قداس عيد الميلاد المجيد عقب دخول بطريرك الكنيسة، بتقديم البطريرك أو الأسقف الحمل "القربان" وبعدها تلاوة صلاة الشكر.

 

احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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