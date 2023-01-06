نائب التنسيقية: رسائل الرئيس السيسى بافتتاحات سوهاج ترسخ هويتنا الثقافية

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بسوهاج، على أن تكون له رسائل واضحة ومباشرة للشعب المصري، حيث كانت كلماته بمثابة دليل استرشادي للتعامل مع الظروف غير الطبيعية الحالية، وهى أن تكون الأفكار غير التقليدية خارج الصندوق، هي الأساس لمجابهتها، بقوله صراحة: "بالحلم والفكرة والعمل.. فالحلم دائمًا يكون منبثقًا من الطموح في الوصول للأفضل، وحينما نريد أن نوثق الحلم ونجعله حقيقة يكون ذلك بداية بالفكرة في كيفية تحقيق الحلم وكل ذلك يتحقق على أرض الواقع بالعمل".



وأضاف القط في تصريحات صحفية، أن الرئيس وجه رسالة واضحة للمصريين بأن الشارع المصري في ظروف استثنائية، لذلك حلولنا وطموحاتنا لا بد أن تكون غير تقليدية، مشددًا على أنه لم يكن بجديد على الرئيس تأكيده حرصه على هوية مصر الثقافية، فهو لا يترك مناسبة إلا وتكون له دعوة لترسيخ الثقافة المصرية القائمة على الأصالة والتنوع، حيث أشار لذلك في افتتاح المنصورة الجديدة وأكد عليه مرة أخرى في حفل ختام افتتاحات سوهاج وقام بتوجيه الحكومة بأن يكون افتتاح مدينة الثقافة والفنون شاملًا لكل معاني التراث والحضارة والهوية المصرية.



وشدد على أن افتتاح اليوم به من الرسائل التي ترد على العديد من الشائعات التى ظهرت مؤخرا وآخرها عما استفادت منه مصر من الصناديق، فأراد الرئيس بطريقة بسيطة كعادته أن يقوم بتوضيح ما يقوم به صندوق تحيا مصر في دعم المشروعات والابتكار والبحث العلمي، وهذا ما لا تستطيع الحكومة الاهتمام به في وقت الأزمات، موضحًا أن الصناديق لديها المرونة اللازمة لتكون الذراع المساندة لما تحتاجه الدولة خارج الموازنة العامة المكبلة بالالتزامات والأعباء التى عبر عنها الرئيس بلفظ بسيط وهو أن الحكومة مطحونة.