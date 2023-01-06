الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصادر: قراصنة روس استهدفوا 3 مختبرات نووية أمريكية خلال صيف 2022

نووي روسي
نووي روسي

رصد تقرير لوكالة “رويترز” تفاصيل الهجمة السيبرانية التي تعرضت لها 3 مختبرات أمريك ية خلال صيف 2022، وأفادت خلاله أن أن قراصنة روس يطلقون على أنفسهم “COLD RIVER” استهدفوا 3 مختبرات نووية. 

ونقلت عن مصادر مطلعة، أن قراصنة روس استهدفوا 3 مختبرات نووية أميركية خلال الصيف الماضي، مشيرة إلى أن استهداف القراصنة للمختبرات الأمريكية تزامن مع تلويح “بوتين” باستخدام السلاح النووي. 

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بايدن يحذر من أن أى هجوم نووى روسى سيكون «خطأ جسيمًا»

تحذيرات أمريكية من استخدام الأسلحة النووية    

وفي زقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون "خطأ فادحًا هائلًا"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

كما حذر الرئيس الأمريكي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيمًا هائلًا إذا استخدمت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا".

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنشر غبارًا عند الانفجار.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرًا إلى "استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".

ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك المزاعم الروسية التي وصفتها بـ"الكاذبة".

وجاء في البيان "العالم لن يكون غبيًا إذا جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد".

نووي رسي رويترز استهدغووا مختبرات يطلقون انفسهم

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وائل لطفي

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