الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحذر من أن أى هجوم نووى روسى سيكون «خطأ جسيمًا»

بايدن
بايدن
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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون "خطأ فادحًا هائلًا"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

 

كما حذر الرئيس الأمريكي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيمًا هائلًا إذا استخدمت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا".

 

تتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنشر غبارًا عند الانفجار.

 

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة الأحد خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرًا إلى "استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".

 

والإثنين رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك المزاعم الروسية التي وصفتها بـ"الكاذبة".

 

وجاء في البيان "العالم لن يكون غبيًا إذا جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد".

 

مناورات نووية روسية

من جهة أخرى، أخطرت روسيا الولايات المتحدة، اليوم، بأن مناوراتها النووية السنوية قد بدأت وأنها ستتضمن إطلاق صواريخ ذات قدرة نووية اعتبارًا من يوم الأربعاء، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

 

وتمثل التدريبات تحديًا آخر للولايات المتحدة وحلفائها في وقت يهدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنًا باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن بلده خلال حربها أوكرانيا.

 

ومع ذلك، عبر مسئولون غربيون عن ثقتهم في قدرتهم على التمييز بين التدريبات الروسية وأي تحرك من جانب بوتين لتنفيذ تهديداته.

 

ووصف المسئولون الأمريكيون المناورة السنوية بأنها "روتينية" في هذا الوقت من العام.

 

وفي أوكرانيا، هاجمت روسيا مدنًا بطائرات مسيرة خلال ساعة الذروة الصباحية، الإثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مبنى سكني في كييف، في أحدث موجة مما تقول أوكرانيا والغرب إنها ضربات متعمدة على أهداف مدنية.

 

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستحاسب روسيا على "جرائم الحرب"، وهو وصف استخدمه أكبر جنرال أمريكي في بروكسل الأسبوع الماضي.

 

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