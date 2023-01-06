الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» ببنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف، أسفر عن إصابة 8 مواطنين. 

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف ووقوع إصابات.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى المواطنين المصابين ما بين كدمة بالصدر،  واشتباه كسر بالذراع اليسري، وجروح وسحجات بالجسم، وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاع، واشتباه كسر بالضلوع، وجميعهم مقيمون بقرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف.

جرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم. 

حادث انقلاب ميكروباص بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية

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وائل لطفي

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