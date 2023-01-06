الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أهالي قرية أم دومة يشيدون بالإنجازات في سوهاج: «الخدمات خففت على المواطنين»

جريدة الدستور

أجرت قناة «إكسترا نيوز» حوارا مع أهالي قرية أم دومة في محافظة سوهاج وتفقدها أمس الرئيس السيسي خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية بالمحافظة.

وأشاد أحمد عبد الرحمن - مزارع - أحد أهالي قرية أم دومة بمحافظة سوهاج بمجمع الخدمات الزراعية ويقدم توعية عبر ندوات لتعليم المزارعين الإرشاد الزراعي، ويقدمون لهم الطرق الحديثة في الزراعة.

وأشاد خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز» بالمركز التكنولوجي، مؤكدا أن الخدمات الجديدة خففت على المواطن، كنا نحتاج للسفر 50 كيلومترا لاستخراج أوراق، قائلا: «كنا بنقضي اليوم بالكامل عشان ورقة أو إمضاء، ومكنش عندنا مستشفيات وأقرب مستشفى في طما 30 كيلون كان ممكن المريض يموت عشان مبنلحقش نسعفه».

وتابع: «ده غير الخدمات وتمهيد الطرق والأسفلت وكل خدمات البنية التحتية من صرف ومياه وغاز طبيعي ونت».

وافتتح  الرئيس السيسي أمس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الافتتاحات في محافظة سوهاج عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية والذي نفذته وزارة النقل.

سوهاج قرية أم دومة محافظة سوهاج الخدمات مشروعات سوهاج المركز التكنولوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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