الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 1.178 مليار جنيه.. أبرز معلومات عن مستشفى سوهاج الجامعي

مستشفى سوهاج الجامعى
مستشفى سوهاج الجامعى

ضمن مشروعات الدولة لخدمة وتنمية صعيد مصر، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مستشفى سوهاج الجامعي، لخدمة قطاع كبير من المرضى بمحافظات جنوب الصعيد، وفي السطور التالية يرصد «الدستور» أبرز التفاصيل والمعلومات عن مستشفى سوهاج الجامعي بعد افتتاحه:

1 - تكلفة مستشفى جامعة سوهاج الجديد مليار و178 مليون جنيه.
2 - تبلغ مساحة المستشفى  24 ألف متر مربع.
3 - المستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد.
4 - يضم المستشفى 16 غرفة عمليات.
5-  تضم المستشفى 28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة.
6 - تضم المستشفى عدد 32 حضانة أطفال.
7 - تجهيز المستشفى بـ 32 ماكينة غسيل كلوي.
8 - المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.

9 - يعمل بها حوالي 300 طبيب مقيم في مستشفى سوهاج القديم والمستشفى الجديد، كما أن عدد الأساتذة حوالي 965 ما بين مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ وأخصائيين.

مستشفى سوهاج الجامعى السيسي عبد الفتاح السيسي جنوب الصعيد مستشفى سوهاج عبدالفتاح السيسي

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وائل لطفي

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