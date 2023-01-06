الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«خناقة» بين أعضاء اتحاد الكرة على منصب مدير بطولة أفريقيا للشباب

مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية مشادات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بشأن منصب مدير بطولة إفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين. 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عام، على ثلاثة ملاعب هي القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

وطالب أكثر من عضو في مجلس الجبلاية بضرورة تعينه فى منصب مدير البطولة فى مقدمتهم محمد بركات، باعتباره لاعب سابق فى الأهلى ومنتخب مصر، أسوة بما حدث مع محمد فضل عندما تم تعيينه مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019 التى استضافتها مصر.

ورغم أن لائحة اتحاد الكرة تمنع أعضاء مجلس الإدارة من تولى هذا المنصب، إلا أن هناك محاولات من جانب البعض للحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإسناد تلك المهمة لاتحاد الكرة، لا سيما وأن هناك بعض أعضاء المجلس يضغطون من أجل هذا المنصب مثل عامر حسين ومحمد أبو الوفا بخلاف محمد بركات.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع المقبل منصب مدير بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين بمشاركة 12 منتخبًا.

 وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وحدد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب، يوم 23 يناير الجاري، موعدا لإنطلاق المعسكر المقبل للفراعنة الصغار والذى يعتبر الأخير قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب فى مصر والتى تنطلق يوم 19 فبراير القادم.

 وقرر المدير الفني الدخول في المعسكر قبل البطولة بوقت مبكرا والاستمرار فيه حتى انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر بداية من 19 فبراير المقبل.

كما استقر الجهاز الفني على الدخول في معسكر مغلق يناير  بقائمتين حيث تنص لائحة البطولة على قائمة من 21 لاعبا فقط، لكن الجهاز الفني استقر على الدخول في المعسكر بـ6 لاعبين فوق القائمة واعتبارهم قائمة اضافية تحسبا لأي ظروف.

12 مارس 2019 استضافته أعضاء مجلس الإدارة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ662 مليون حالة

شرطة التموين تضبط قضيتي حجب سلع استراتيجية

الأمير هاري يكشف عن قتله 25 شخصا خلال جولته الثانية في أفغانستان

بلومبرج: يتعين على أمريكا سرعة التحرك لحل مشكلة اللاجئين الأفغان

اختتام الدورات الطبية التخصصية بـ 3 مستشفيات في الإسكندرية

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول جهود هيئة تنمية الصعيد بمختلف محاور التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى