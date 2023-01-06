«خناقة» بين أعضاء اتحاد الكرة على منصب مدير بطولة أفريقيا للشباب

شهدت الساعات الماضية مشادات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بشأن منصب مدير بطولة إفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عام، على ثلاثة ملاعب هي القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات.

وطالب أكثر من عضو في مجلس الجبلاية بضرورة تعينه فى منصب مدير البطولة فى مقدمتهم محمد بركات، باعتباره لاعب سابق فى الأهلى ومنتخب مصر، أسوة بما حدث مع محمد فضل عندما تم تعيينه مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019 التى استضافتها مصر.

ورغم أن لائحة اتحاد الكرة تمنع أعضاء مجلس الإدارة من تولى هذا المنصب، إلا أن هناك محاولات من جانب البعض للحصول على موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإسناد تلك المهمة لاتحاد الكرة، لا سيما وأن هناك بعض أعضاء المجلس يضغطون من أجل هذا المنصب مثل عامر حسين ومحمد أبو الوفا بخلاف محمد بركات.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع المقبل منصب مدير بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين بمشاركة 12 منتخبًا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وحدد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب، يوم 23 يناير الجاري، موعدا لإنطلاق المعسكر المقبل للفراعنة الصغار والذى يعتبر الأخير قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب فى مصر والتى تنطلق يوم 19 فبراير القادم.

وقرر المدير الفني الدخول في المعسكر قبل البطولة بوقت مبكرا والاستمرار فيه حتى انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحتضنها مصر بداية من 19 فبراير المقبل.

كما استقر الجهاز الفني على الدخول في معسكر مغلق يناير بقائمتين حيث تنص لائحة البطولة على قائمة من 21 لاعبا فقط، لكن الجهاز الفني استقر على الدخول في المعسكر بـ6 لاعبين فوق القائمة واعتبارهم قائمة اضافية تحسبا لأي ظروف.